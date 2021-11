Frau stirbt nach Streit

Heilbronn. In der Nacht auf Samstag kam es in Heilbronn zu einer Auseinandersetzung, die mutmaßlich zum Tod einer 31-Jährigen geführt hat. Das hat das Polizeipräsidium Heilbronn am Dienstag mitgeteilt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Wie es im Polizeibericht heißt, sei der Polizei gegen vier Uhr eine leblose Person in einer Wohnung in der Wollhausstraße gemeldet worden.

Rettungskräfte konnten nur noch den Tod der jungen Frau feststellen. Aufgrund der unklaren Todesumstände übernahm die Kriminalpolizei die Maßnahmen vor Ort. Nach bisherigen Ermittlungen haben sich in der Wohnung mehrere Personen getroffen. Vor Mitternacht kam es zu einer Auseinandersetzung zwischen der später Verstorbenen und ihrem Lebensgefährten, bei dem der 29-Jährige die Frau am Kopf verletzt haben soll. Auf Drängen der Frau soll der Mann anschließend die Wohnung verlassen haben.

Gegen vier Uhr wurde die 31-Jährige dann leblos von Angehörigen aufgefunden und den Rettungsdienst sowie die Polizei alarmiert. Ermittlungen ergaben, dass der Tod der Frau mit hoher Wahrscheinlichkeit eine Folge der Auseinandersetzung ist. Deshalb wurde der Lebensgefährte am Samstagnachmittag vorläufig festgenommen und Haftbefehl wegen Körperverletzung mit Todesfolge erlassen. Die Ermittlungen der Heilbronner Kriminalpolizei dauern an. pol

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2