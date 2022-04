Frau mit über drei Promille am Steuer

Heilbronn. Mit über drei Promille war eine 42-Jährige am späten Mittwochabend in Heilbronn unterwegs. In der Obereisesheimer Straße konnte der Ford Transit der Frau gegen 22.15 Uhr von einer Streife angehalten und kontrolliert werden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Ford-Fahrerin hatte den Anhaltesignalen der Beamten mehrere hundert Meter keine Folge geleistet (Dann hat sie selbständig angehalten?) Zeugen hatten per Notruf mitgeteilt, dass die Frau betrunken sei. In der Kontrolle konnten die Beamten Anzeichen auf Alkoholeinfluss bei der Autofahrerin feststellen.

Ein Alkoholtest ergab über drei Promille. Die 42-Jährige musste eine Blutprobe und ihren Führerschein abgeben.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Sie muss nun mit einer Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr rechnen.