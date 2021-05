Frau fällt auf falsche Polizisten herein

Lauffen. Eine Seniorin wurde vergangene Woche in Lauffen am Neckar von Betrügern um 35 000 Euro ihres Ersparten gebracht, das teilte die Polizei am Freitag mit. Die 79-jährige Frau erhielt am Mittwoch mehrere Anrufe eines vermeintlichen Polizeibeamten, der ihr vorgaukelte, dass eine nahe Familienangehörige einen schweren Verkehrsunfall verursacht hätte. Zur Abwendung einer Haftstrafe bräuchte diese nun einen größeren Geldbetrag. Durch geschickte Gesprächsführung brachte der Anrufer die Frau dazu, 35 000 Euro von ihrer Hausbank abzuheben und niemandem von dem Anruf zu erzählen. Die Seniorin übergab kurze Zeit später an ihrer Haustür einen Briefumschlag mit dem Geld an eine Frau. Erst als sie später mit einer Bekannten darüber sprach, kam der Verdacht eines Betruges auf. Die Polizei rät erneut, am Telefon nicht über die persönlichen und finanziellen Verhältnisse zu sprechen und sich nicht unter Druck setzen zu lassen: „Legen Sie im Zweifelsfall einfach den Hörer auf.“

