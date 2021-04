Frau bei Schwelbrand verletzt

Nordheim. Zu dem Brand in der Wohnung in Nordheim kam es am Mittwoch kurz vor 13 Uhr. Zeugen konnten zuvor beobachten, dass

aus einer Wohnung im Erdgeschoss des Anwesens immer wieder Rauch ausströmte und

verständigten die Rettungskräfte. Wie sich herausstellte, war der Schwelbrand

im Schlafzimmer der Bewohner ausgebrochen. Eine 55-Jährige wurde durch das Feuer schwer

verletzt und musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik

gebracht werden. Die Polizei geht derzeit von Fahrlässigkeit als Ursache aus.

