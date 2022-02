Förderanlage an Kühlturm des Kohlekraftwerks geriet in Brand

Heilbronn. Eine Förderanlage am Kühlturm des Kohlekraftwerks im Neckarhafen Heilbronn geriet am heutigen Freitag gegen 6.45 Uhr, aus bislang ungeklärter Ursache in Brand. Dies teilte die Polizei mit. Die Feuerwehr brachte den Brand mit einem Großaufgebot schnell unter Kontrolle. Es wurden keine Personen verletzt. Das Feuer verursachte eine leichte Rauchentwicklung. Zum Austritt von giftigen Dämpfen oder Gasen kam es dabei nicht. Das Ereignis hatte keine Auswirkungen auf den Straßenverkehr und die Schifffahrt im Neckar. Zum entstandenen Schaden können noch keine Angaben gemacht werden. Die Ermittlungen der Wasserschutzpolizeistation Heilbronn dauern an.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1