Flucht mit 200 km/h: Polizei fasst Autodieb von Neckarsulm

Neckarsulm. Zur Festnahme eines mutmaßlichen Autodiebes ist es am Morgen des 19. Februar, gegen 6:30 Uhr, bei Plößberg (Landkreis Tirschenreuth/ Bayern) gekommen. Dies teilte die Polizei Heilbronn am Mittwoch mit. Dem 35-jährigen polnischen Tatverdächtigen wird nach bisherigem Ermittlungsstand vorgeworfen, in der Nacht vom 18. auf den 19. Februar einen Audi Q5 in Neckarsulm-Amorbach entwendet zu haben.

Das Fahrzeug befand sich vor der Garage des Geschädigten und wurde vermutlich durch Überwinden des Keyless-Go Systems in Betrieb gesetzt, so die Polizei.

Auf seiner Flucht konnte das SUV dann am frühen Morgen von Kräften der Verkehrspolizeiinspektion Weiden in der Oberpfalz (Bayern) auf der Bundesautobahn 93 nahe der tschechischen Ländergrenze festgestellt werden.

Auf Anhaltesignale der Polizei nicht reagiert

Auf Anhaltesignale der bayerischen Polizeibeamten reagierte der Fahrer nicht und setzte seine Flucht über die Staatsstraße 2172 fort, wo er zwischenzeitlich Geschwindigkeiten um die 200 km/h erreichte, hieß es.

Bei Plößberg kam es dann zu einem Unfall. Der mutmaßliche Autodieb setzte seine Flucht zunächst zu Fuß fort, konnte von den nacheilenden Beamten aber eingeholt und vorläufig festgenommen werden.

Bei dem Unfall blieb der Tatverdächtige unverletzt. Da sich bei dem 35-Jährigen der Verdacht einer Betäubungsmittelbeeinflussung ergab, wurde er zudem einer Blutentnahme unterzogen.

Weiterer Autodiebstahl in Oedheim - Polizei prüft Zusammenhang

Der 35-jährige Mann wurde am 20. Februar nach Heilbronn überstellt und dort einem Haftrichter beim Amtsgericht Heilbronn vorgeführt. Dieser erließ den von der Staatsanwaltschaft Heilbronn beantragten Haftbefehl und setzte ihn in Vollzug. Der Mann wurde anschließend in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

In derselben Nacht wurde in Oedheim (Landkreis Heilbronn) ein Audi A6 entwendet. Ob ein Zusammenhang der beiden Taten besteht, wird derzeit geprüft, so die Polizei weiter.

Die weiteren Ermittlungen zu dem Tatkomplex führt die Kriminalpolizeidirektion Heilbronn unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Heilbronn.