Feuerwehrmann bei Einsatz in Heilbronn bedroht

Heilbronn. Ein Feuerwehrmann im Einsatz wurde am Montag, 16. Januar, am Bahnhof Sontheim von einem 26-jährigen Mann bedroht. Bisherigen Ermittlungen der Polizei zufolge wurden die Einsatzkräfte am Abend wegen eines Sturmschadens an den Bahnhof Sontheim gerufen. Hier soll der offenbar aggressive, in Großraum Heilbronn wohnhafte mutmaßliche Täter gegen 22 Uhr dem Feuerwehrmann gedroht haben, ihn zu verletzen. "Der Grund, warum der 26-jährige deutsche Staatsangehörige den Feuerwehrmann verbal angriff, ist noch unklar. Die Bundespolizei ermittelt wegen des Verdachts einer Bedrohung gegen den Mann", heißt es in einer Pressemitteilung vom Dienstag.

