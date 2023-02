Festnahme wegen Totschlags

Heilbronn. Wegen des Verdachts des Totschlages und des versuchten Totschlages in drei Fällen wurde ein Mann im Alter von 20 Jahren am Freitagmorgen in Heilbronn festgenommen. Das teilte die Polizei am Dienstag mit. Dem jungen Mann wird vorgeworfen, am Sonntag, 12. Februar einen tödlichen Unfall in Heilbronn verursacht zu haben.

Nach Ermittlungen der Verkehrspolizeiinspektion Weinsberg sowie der Einholung einer Stellungnahme eines Sachverständigen des Landeskriminalamts Baden-Württemberg besteht der Verdacht, dass der junge Mann zum Unfallzeitpunkt in einer 40 km/h-Zone mehr als doppelt so schnell wie erlaubt unterwegs war.

Der vom Amtsgericht Heilbronn auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heilbronn erlassene Haftbefehl wurde am Freitag vollstreckt.

Bei der haftrichterlichen Vorführung des Tatverdächtigen, die noch am selben Tag erfolgte, wurde der Haftbefehl gegen den 20-Jährigen in Vollzug gesetzt und der Mann in eine Justizvollzugsanstalt überstellt. pol