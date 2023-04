Festnahme nach Wohnungseinbruch in Heilbronn

Heilbronn. Ein Mann im Alter von 30 Jahren wurde am Mittwoch, den 12. April 2023, in Heilbronn durch die Kriminalpolizei vorläufig festgenommen. Der Tatverdächtige soll in der Nacht vom 25. auf den 26. Februar in eine Wohnung in der Frankfurter Straße in Heilbronn eingebrochen sein. Dort soll er Bargeld und hochwertigen Schmuck entwendet haben.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die umfangreiche Ermittlungsarbeit der Kriminalpolizei Heilbronn hatte die Ermittler auf die Spur des 30-Jährigen gebracht. Vor seiner Festnahme versuchte sich der Tatverdächtige zu verstecken, um sich so dem polizeilichen Zugriff zu entziehen, was jedoch misslang.

Der durch die Staatsanwaltschaft Heilbronn beantragte Haftbefehl wurde am Donnerstag, 13. April, durch das Amtsgericht Heilbronn erlassen und in Vollzug gesetzt. Der Tatverdächtige befindet sich seitdem in einer Justizvollzugsanstalt in Untersuchungshaft.