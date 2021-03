Weinsberg. Die Verkehrspolizeiinspektion Weinsberg führte am Donnerstag zwischen 8 und 13 Uhr auf der Autobahn 6 an der Tank- und Rastanlage „Hohenlohe Nord“, in Fahrtrichtung Mannheim, eine Großkontrolle durch. Besonders im Fokus stand das unfallträchtige Segment der Kleintransporter der sogenannten Sprinterklasse. Erst ein Tag zuvor hatte sich auf der A 6 bei Bad Rappenau ein tödlicher Verkehrsunfall mit einem Kleintransporter ereignet (wir berichteten).

Ein besonderes Augenmerk lag auf den Lenk- und Ruhezeiten, da Fahrten ohne Ruhepausen von mehr als 20 Stunden hier keine Seltenheit darstellen. An der Aktion war auch der Verkehrsdienst Tauberbischofsheim beteiligt. 59 Fahrzeuge und 95 Personen wurden kontrolliert sowie 162 Dokumente mit spezieller Ausrüstung auf ihre Echtheit überprüft. Gepäckstücke von Kleinbussen wurden mit einem Scan-Fahrzeug des Zolls mit Blick auf Schmuggelware durchleuchtet. Nahezu 50 Prozent der kontrollierten Fahrzeuge wurden gleich wegen mehrerer Verstöße gegen Rechtsvorschriften beanstandet.

Bei den Überladungen belegten ein ukrainischer Kleintransporter mit 33 Prozent und ein bulgarisches Fahrzeug mit 42 Prozent die Spitzenplätze. Insgesamt wurden Sicherheitsleistungen in Höhe von 5600 Euro einbehalten.

„Das Kontrollergebnis ist ein beeindruckender Beleg für einen nach wie vor hohen Handlungsbedarf der Überwachung und Kontrolle verkehrsunsicherer Kleintransporter“, so der Leiter der Schutzpolizeidirektion, Leitender Polizeidirektor Thomas Lüdecke. pol