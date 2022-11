Untergruppenbach. Eine bisher unbekannte Person erleichterte zwischen dem 22. und 25. November eine 67-Jährige in Untergruppenbach um einen fünfstelligen Geldbetrag. Dies teilte die Polizei Heilbronn am Mittwoch mit. Der oder die Unbekannte hatte über einen Messengerdienst Kontakt zu der Frau aufgenommen und behauptet deren Tochter zu sein. Die Kommunikation, in deren Verlauf vom Betrüger mehrmals einige tausend Euro gefordert wurden, dauerte mehrere Tage.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1