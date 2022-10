Fahrradsturz in Künzelsau endet glimpflich

Künzelsau. Ein 65-jähriger Fahrradfahrer transportierte am Montagmorgen sein siebenjähriges Enkelkind auf dem Fahrradlenker auf der Künzelsauer Austraße in Richtung der Schulstraße. Dabei kam es zum Unfall. Kurz vor der Einmündung blockierte das Vorderrad, sodass beide nach vorne über den Lenker stürzten. Da nach dem Unfall ein Kinderschuh in den Radspeichen gefunden wurde, ist davon auszugehen, dass das Kind während der Fahrt mit dem Fuß in die Speichen geriet. Aufgrund leichter Verletzungen wurde der 65-Jährige ins Krankenhaus gebracht. Sein Enkelkind blieb glücklicherweise unverletzt.

