Fahrradfahrer stirbt nach Sturz

Hafenlohr. Ein Passant meldete am Freitagvormittag per Notruf einen leblosen Fahrradfahrer im Bereich der Neuen Mainbrücke in Hafenlohr (Landkreis Main-Spessart). Ein Notarzt konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen. Der Fußgänger hatte am Morgen an der Unterführung der Neuen Mainbrücke den bewusstlosen Mann neben seinem Fahrrad gefunden und den Notruf gewählt. Für den Mann kam jedoch jede Hilfe zu spät.

Eine Streife der Polizeiinspektion Marktheidenfeld klärte nach kurzer Zeit die Identität des Toten. Derzeit gibt es keinerlei Erkenntnisse für eine Fremdbeteiligung, es wird von einem Sturzgeschehen des 64-Jährigen ausgegangen. Ob der Sturz möglicherweise auf eine medizinische Ursache zurückzuführen ist, muss eine durch die Staatsanwaltschaft angeordnete Obduktion klären.