Fahrradfahrer in Öhringen verletzt und geflüchtet

Öhringen. Nach einer sofort eingeleiteten Fahndung nach einer Unfallflucht mit einem verletzten Fahrradfahrer in Öhringen, konnte die Verursacherin von der Polizei geschnappt werden. Die 53-Jährige war am Mittwoch gegen 6 Uhr mit ihrem Ford Ka auf der Möhringer Straße unterwegs. Dort bog sie nach links in die Sudetenstraße ab und fuhr hierbei so weit links, dass sie den an der Kreuzung wartenden 51-jährigen Radfahrer auf dessen rechter Seite streifte. Dabei wurde der Mann leicht verletzt. Anschließend entfernte sich die Pkw-Fahrerin von der Unfallstelle.

Aufgrund einer an der Unfallstelle aufgefundenen Plastikabdeckung des Autos konnte festgestellt werden, dass es sich um einen dunklen Kleinwagen der Marke Ford handelte. Bei der anschließenden Fahndung wurde das gesuchte Fahrzeug auf einem Mitarbeiterparkplatz gefunden. Am Pkw entstand Sachschaden von rund 2000 Euro. Weitere Ermittlungen führten dann zu der 53-jährigen Fahrerin. Sie muss nun mit einer Strafanzeige rechnen.