Fahrmanöver endet mit Sachschaden

Weinsberg. Erheblicher Sachschaden in Höhe von rund 16 000 Euro ist am Donnerstagmorgen bei einem Unfall auf der Autobahn 6 in Weinsberg entstanden. Ein 59-Jähriger war gegen 10 Uhr mit seinem Sattelzug in Fahrtrichtung Mannheim auf der zweiten rechten Fahrspur unterwegs.

Zwischen den Autobahnausfahrten Weinsberg und Heilbronn/Neckarsulm zog der Fahrer über eine durchgezogene Linie nach links, um sich vor einem anderen Sattelzug einzuordnen. Der 39-Jährige am Steuer des anderen Sattelzugs befuhr derweil den dritten von vier Fahrstreifen von rechts. Bei dem Manöver blieb der Sattelauflieger des 59-Jährigen an der Sattelzugmaschine des 39-Jährigen hängen. Dadurch riss dessen Fahrzeugfront teilweise weg. Verletzt wurde niemand.