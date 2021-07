„Es gibt noch tolle Möglichkeiten“

Odenwald-Tauber. Die positive Arbeitsmarktentwicklung setzt sich auch im Juli fort. Die Zahl der Arbeitslosen im Agenturbezirk Schwäbisch Hall-Tauberbischofsheim ist auf 10 764 gesunken. Das sind 240 Arbeitslose (Minus 2,2 Prozent) weniger als im Vormonat. Damit sinkt die Arbeitslosenquote um 0,1 Prozent auf 3,1 Prozent. Zum Vergleich: In Baden-Württemberg liegt sie bei 3,8 Prozent (Minus 0,1 Prozent zum Vormonat).

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Der Arbeitsmarkt entwickelt sich weiter positiv, die Arbeitslosigkeit geht bei allen Personengruppen bis auf die der unter 25-Jährigen zurück. Das liegt daran, dass sich, wie im Juli jeden Jahres üblich, vermehrt junge Erwachsene nach beendeter Schul- oder Berufsausbildung vorübergehend arbeitslos melden. Nach der Sommerpause werden sich die meisten wieder abmelden“, erläutert Elisabeth Giesen, Leiterin der Agentur für Arbeit Schwäbisch Hall-Tauberbischofsheim.

Mit zunehmender Lockerung der Corona-Maßnahmen steigt auch die Nachfrage nach Arbeitskräften, auch in den pandemiebedingt stark eingeschränkten Branchen wie Einzelhandel, Dienstleistungssektor und Hotel- und Gaststättengewerbe.

„Viele freie Stellen können nicht besetzt werden und so behelfen sich Arbeitgeber mit der Einstellung von Kräften auf Helferniveau. Wer aber beruflich ein stabiles Fundament und gute Chancen auf dem Arbeitsmarkt möchte, für den sind Ausbildung, Qualifizierung und Weiterbildung im Erwerbsleben elementar wichtig“, so Giesen. Insgesamt waren im Juli 6440 offene Stellen gemeldet, 549 mehr (Plus 9,3 Prozent) als im Vormonat. Es wurden 1637 neue Stellen gemeldet, 406 mehr als im Vormonat (Plus 33,0 Prozent).

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Kurzarbeit

Die Zahlen zur sogenannten realisierten Kurzarbeit liegen der Agentur für Arbeit jetzt erst für den Monat Januar vor, da Unternehmen drei Monate Zeit haben, den Antrag auf Kurzarbeitergeld einzureichen.

Danach haben im Januar 2021 bei der Agentur für Arbeit Schwäbisch Hall-Tauberbischofsheim 23 495 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in 2751 Betrieben oder Betriebsabteilungen kurzgearbeitet.

Im Main-Tauber-Kreis waren 7228 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in 741 Betrieben für Kurzarbeit gemeldt.

Im Neckar-Odenwald-Kreis waren es 5061 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in 677 Betrieben. Im Main-Tauber-Kreis liegt die Arbeitslosenquote bei 3,0 Prozent (Vormonat 3,1 Prozent). Im Juli waren 2329 Menschen arbeitslos gemeldet, 46 oder 1,9 Prozent weniger als im Vormonat. 656 Menschen meldeten sich neu oder erneut arbeitslos, 703 Menschen beendeten die Arbeitslosigkeit. Arbeitgeber haben 512 Stellen gemeldet, 39 oder 8,2 Prozent mehr als im Vormonat. Der Bestand an Stellenangeboten lag zum Stichtag bei 2022.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Im Neckar-Odenwald-Kreis liegt die Arbeitslosenquote bei 3,5 Prozent (Vormonat 3,6 Prozent). Im Juli waren 2832 Menschen arbeitslos gemeldet, 96 oder 3,3 Prozent weniger als im Vormonat. 617 Menschen meldeten sich neu oder erneut arbeitslos, 704 Menschen beendeten die Arbeitslosigkeit. Arbeitgeber haben 244 Stellenangebote gemeldet, 47 oder 23,9 Prozent mehr als im Vormonat. Der Bestand an Stellenangeboten liegt insgesamt bei 1.070.

Im Agenturbezirk Schwäbisch Hall-Tauberbischofsheim waren im Bereich der Grundsicherung (Rechtskreis SGB II) 4764 Arbeitslose gemeldet, im Bereich der Arbeitslosenversicherung (Rechtskreis SGB III) 6000. Der Anteil der Arbeitslosen aus dem Bereich der Grundsicherung (SGB II) am gesamten Bestand beträgt 44,3 Prozent.

Von den 2329 Arbeitslosen im Main-Tauber-Kreis wurden 927 vom Jobcenter Main-Tauber betreut (Juni 2021: 991). Die Geschäftsstellen der Arbeitsagentur im Main-Tauber-Kreis betreuten 1402 Arbeitslose (Juni 2021: 1384).

Von den 2832 Arbeitslosen im Neckar-Odenwald-Kreis wurden 1351 vom Jobcenter Neckar-Odenwald betreut (Juni 2021: 1422). Die Geschäftsstellen der Arbeitsagentur im Neckar-Odenwald-Kreis betreuten 1.481 Arbeitslose (Juni 2021: 1506).

Ausbildungsmarkt

Die Suche der Betriebe nach Auszubildende für 2021 ist noch nicht abgeschlossen. „Im Gegenteil: Es gibt noch tolle Ausbildungsmöglichkeiten. Auch kurzfristig werden weitere zusätzliche Stellen gemeldet. Es lohnt sich in jedem Fall, sich bei unserer Berufsberatung zu informieren“, ermutigt Elisabeth Giesen.

Seit Beginn des Berufsberatungsjahres im Oktober letzten Jahres wurden 5017 Berufsausbildungsstellen gemeldet, 3,6 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum. 2626 Bewerber haben sich gemeldet, 11,8 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum. Auf einen Bewerber kommen statistisch gesehen 1,9 Berufsausbildungsstellen. pm