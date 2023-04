Erweiterte Neuauflage der SommerZone

Heilbronn. Erstmalig wurde im Jahr 2022 die Turmstraße in den Sommermonaten zu einer temporären Fußgängerzone mit mobilem Grün, Sitzelementen und Leselounge umgestaltet. In diesem Jahr wird es eine erweiterte Neuauflage geben. Vom 12. Mai bis 29. September wird die Straße in der nördlichen Innenstadt erneut zu einer SommerZone, parallel dazu gibt es mit der Lohtorstraße eine zweite SommerZone. Diese wird auf einem Teilabschnitt umgestaltet, auch der Rathausinnenhof wird bespielt und zu einer grünen Insel der Ruhe und Erholung.

„Wir haben mit unserer ersten SommerZone gute Erfahrungen gemacht und bauen in diesem Jahr darauf auf“, sagt Baubürgermeister Andreas Ringle. „Dazu gehört, dass wir den Raum stärker bespielenwerden als im vergangenen Jahr und die Bürgerinnen und Bürger dazu einladen, ihn intensiv zu nutzen – zum Spielen, Lesen, Flanieren oder Entspannen.“

Auch der Start liegt in diesem Jahr früher, nämlich bereits im Mai. Anwohnerinnen und Anwohner sowie Händler wurden Anfang März bei einem Informationsabend in die Pläne eingebunden.

Das Konzept für die Lohtorstraße sieht vor, dass mobile Installationen die Sülmerstraße mit der Lohtorstraße, dem Innenhof des Rathauses und dem Marktplatz verknüpfen und begrünen. Essen, Genießenund Spielen sind die Themenfelder, die in der Lohtorstraße im Mittelpunkt stehen.

SommerZonen bieten gleich mehrere Vorteile: Sie schaffen eine höhere Aufenthaltsqualität und mehr Platz für Fußgängerinnen und Fußgänger sowie Radfahrerinnen und Radfahrer. Zudem reduzieren sieden Park-Such-Verkehr und leisten damit einen Beitrag zur Erreichung der Klimaziele. „SommerZonen verwandeln den Straßenraum in einen attraktiven Erlebnisraum“, fasst Ringle die Vorteile des Projekts zusammen.

Die temporären Interventionen kommen jedoch auch den Bewohnerinnen und Bewohnern vor Ort zu Gute und schaffen zusätzlichen Platz in der Stadt für Austausch und Begegnung.

Kleinere Aktionen und Präsentationen sind in beiden SommerZonen angedacht, unter anderem von der Stadtbibliothek und der städtischen Musikschule Heilbronn.

Vom 1. bis 4. Juni findet StadtLesen statt, ein Lesefestival unter freiem Himmel, am 29. Juli das Straßenkunstfestival „KulturSamstag“.Zudem weitet die Heilbronner Bürgerstiftung ihre Aktion „spiel mich! Heilbronn“ mit künstlerisch gestalteten Klavieren auch auf die SommerZonen aus.

Die Nutzung der Räume kann auch durch eigene Initiativen aus der Nachbarschaft, von Gastronomie- und Gewerbetreibenden, Institutionen und Vereinen ergänzt werden, zum Beispiel mit Präsentationen, Spielaktionen oder Festen.