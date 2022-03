Erschreckende Resultate

Heilbronn/Weinsberg. Die Verkehrspolizei Weinsberg führte auf der A 81 im Bereich der Rastanlage Weinsberg Geschwindigkeitsmessungen zwischen 8.20 und 11.45 Uhr durch. In dem überwachten Streckenabschnitt ist die zulässige Höchstgeschwindigkeit auf 100 Stundenkilometern begrenzt. In dem Zeitraum wurden innerhalb kürzester Zeit 1066 Geschwindigkeitsverstöße, was einer Beanstandungsquote von etwa 17,5 Prozent entspricht, festgestellt. Die Person mit der höchsten Geschwindigkeitsüberschreitung war mit ihrem Fahrzeug mit 186 Stundenkilometern, also mit 86 Stundenkilometern zu viel auf dem Tacho, unterwegs. Insgesamt wurden in 38 Fällen die Geschwindigkeit um mehr als 41 Stundenkilometern überschritten, weshalb die Fahrzeugführer neben dem Bußgeld und den Punkten im Fahreignungsregister mit Fahrverboten rechnen müssen. Aufgrund der Tatsache, dass es sich bei dem überwachten Streckenabschnitt um einen Unfallschwerpunkt handelt und nicht angepasste Geschwindigkeit nach wie vor zu den Hauptunfallursachen zählt, werden in der Zukunft weitere Tempoüberwachungen durchgeführt.

