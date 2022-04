Erpresserischer Menschenraub - vier Festnahmen

Heilbronn. Vier Personen im Alter zwischen 15 und 25 Jahren wurden bereits am Dienstag wegen des bestehenden Verdachts des erpresserischen Menschenraubes in Heilbronn und Neckarsulm festgenommen. Die Festgenommenen stehen in Verdacht, gemeinsam am 11. März am Hauptbahnhof in Heilbronn einen 16-Jährigen gewaltsam gezwungen zu haben, in ein Fahrzeug einzusteigen, wodurch dieser verletzt wurde. Auch sollen die Tatverdächtigen dem 16-Jährigen angedroht haben, ihn bei Gegenwehr "abzustechen". Zwischenzeitlich hinzugerufene Polizeibeamte konnten das Auto anhalten und den 16-Jährigen befreien. Hintergrund der Tat waren mutmaßlich Streitigkeiten im Zusammenhang mit dem Handel von Betäubungsmitteln im Kilo-Bereich. Im Rahmen der Ermittlungen erhärtete sich der Verdacht des erpresserischen Menschenraubs gegen die Männer, sodass die Staatsanwaltschaft Haftbefehle erwirkte. Bei Durchsuchungen wurde Beweismaterial, darunter verkaufsfertig verpackte Drogen, Bargeld in vierstelliger Höhe und zwei Schreckschusswaffen, beschlagnahmt werden. Die Tatverdächtigen wurden in verschiedene Justizvollzugsanstalten eingewiesen.

