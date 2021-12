Beim Brand eines Wohnhauses in Neuenstadt am Kocher wurden am vergangenen Sonntagmorgen drei Personen schwer verletzt. Zwei Menschen starben (die FN berichteten).

„Zwischenzeitlich wurden die Identifizierungsmaßnahmen beendet, ein Gutachten erstellt und weitere Ermittlungen durch die Kriminalpolizei Heilbronn getätigt“, heißt es in einer Pressemitteilung. Bei den beiden Toten handelt es

...