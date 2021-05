Erfolgreicher bewerben

Heilbronn. „Bewerbung 2.0 – Erfolgreich bewerben unter Einsatz von Social Media“ lautet der Titel eines Online-Workshops der Arbeitsagentur und der Kontaktstelle Frau und Beruf Heilbronn-Franken am 17. Juni. Wer sich kreativ, äußerst modern und online bewerben möchte, wählt die Kommunikation mit dem, was heute unter dem Titel „Web 2.0“ zusammengefasst wird. Personalverantwortliche beziehen immer öfter die Aktivitäten von Bewerbern im Netz bei der Entscheidungsfindung über ihre Wunschkandidaten mit ein. In einem Online-Workshop erklärt Personalmanagerin Denise Städele, worauf es bei einer erfolgreichen Bewerbung unter Einsatz von Social Media ankommt. Der Online-Workshop findet am Donnerstag, 17. Juni von 18.30 Uhr bis 20.30 Uhr statt. Die Teilnahme ist kostenfrei. Anmeldung bei Susanne Ehrmann per E-Mail: SchwaebischHall.BCA@arbeitsagentur.de

