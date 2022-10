Entwarnung nach Großeinsatz in Heilbronn

Heilbronn. Nach einem Großeinsatz in der Nacht in der Heilbronner Innenstadt gab die Polizei heute Morgen Entwarnung. Spezialeinsatzkräfte der Polizei konnten gegen 23.30 Uhr in

einem Gebäude in der Lohtorstraße einen 34 Jahre alten Mann vorläufig

festnehmen. Dieser räumte ein, am Abend im Bereich der Experimenta mit einer

Spielzeug- oder Schreckschusswaffe hantiert und auch geschossen zu haben. Eine

Gefahr für die Bevölkerung bestand und besteht nicht, verletzt wurde niemand.

Der Mann wurde zwischenzeitlich zu einer Polizeidienststelle gebracht. Der

Polizeieinsatz vor Ort dauert aktuell für Nachermittlungen noch an.

