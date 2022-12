Die explodierenden Preise für Strom und Gas belasten die Metall- und Elektroindustrie in der Region Heilbronn-Franken weiterhin stark. „Eine zunehmende Zahl an Unternehmen muss inzwischen ihre Produktion bei gas- und stromintensiven Prozessen drosseln oder sogar einstellen“, sagte der Vorstandsvorsitzende der Südwestmetall-Bezirksgruppe Heilbronn/Region Franken, Hans-Jörg Vollert, am Montag

