Elfjähriger Junge in Heilbronn vermisst

Heilbronn. Ein elfjähriger Junge wird seit Montag vermisst. Dies gab die Polizei Heilbronn am Freitag bekannt. Der Junge befand sich erst seit Januar in einer Heilbronner Jugendhilfeeinrichtung. Er verließ am Montag, 6. März, gegen 11.30 Uhr aus

unbekannten Gründen die Einrichtung und wird seitdem vermisst.

"Das Kind ist Analphabet und der deutschen Sprache nicht mächtg. Es hat keinerlei Ortskenntnisse oder bekannte Bezugspersonen in Deutschland. Der Vermisste befindet sich ohne Elternteile in Deutschland. Auch verfügt der Elfjährige über keine Kommunikationsmittel", so die Polizei.

Der Junge ist etwa 1,40 bis 1,50 Meter groß und hat eine schmale Körperstatur. Er hat braune Augen, braune Haare und hatte zum Zeitpunkt seines Verschwindens eine Kurzhaarfrisur mit einrasiertem Scheitel. Er war mit einer blauen Daunenjacke mit orangenem Reißverschluss bekleidet. Zudem trug er ein blaues T-Shirt und Jeans. Seine weiteren Bekleidungsstücke verblieben nach seinem Verschwinden in der Jugendhilfeeinrichtung. Personen, die Angaben zu dem Aufenthaltsort des Jungen machen können, sollen sich unter Telefon 07131/1044444 bei der Polizei melden.