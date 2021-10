Heilbronn. Unter dem Motto „Juwelen am Himmelszelt – eine Reise zu den Riesenplaneten“ findet am Samstag, 16. Oktober, der bundesweite Astronomietag statt. In Heilbronn veranstalten die Robert-Mayer-Sternwarte und das Science Center experimenta ein abwechslungsreiches Programm rund um die Welt der Sterne. Wie ist unser Sonnensystem entstanden? Und wie bestimmt man eigentlich die Masse des Ringplaneten Saturn? Zwei von vielen Fragen, auf die es an diesem Tag Antworten gibt. Am Astronomietag wird für alle – egal ob Weltraumlaie oder -profi – etwas geboten.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Astronomische Vorträge

Los geht es in der experimenta. Dort finden im Experimentaltheater ab Mittag jeweils zur vollen Stunde astronomische Vorträge statt. Um 12 Uhr referiert Eleni Papaioannou zur Entstehung des Sonnensystems und um 13 Uhr stellt Uwe Dengler den größten Planeten des Sonnensystems, den Jupiter, vor. Wie man die Rotationsperiode von Saturn bestimmen kann, schildert David Mülheims um 14 Uhr. Mit dem Vortrag „Hot Jupiters – extrasolare Gasriesen“ von Christian Maier endet um 15 Uhr das Programm im Experimentaltheater.

Parallel dazu werden bei gutem Wetter Sonnenbeobachtungen auf der Dachterrasse sowie ein Livestream der Sonne vom Hauptteleskop der Sternwarte angeboten. Der Sternenhimmel über Heilbronn kann um 17 Uhr auf der Science Dome-Kuppel bewundert werden. Dort führt ein Expertenteam der Robert-Mayer-Sternwarte und der experimenta das Publikum durch eine 360-Grad-Show.

Am Abend verlagert sich das Geschehen auf die Robert-Mayer-Sternwarte (Bismarckstraße 10, 74072 Heilbronn). Dort findet um 19 Uhr mit „Sonne, Mond und Sterne“ eine spezielle Himmelsführung für Kinder statt. Ab 20.30 Uhr stehen dann die Gasplaneten Jupiter und Saturn im Fokus, die bei der Beobachtungsnacht live am Himmel über Heilbronn beobachtet werden können.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Info: Weitere Informationen zu den Veranstaltungen und die Kartenbuchung gibt es online (https://bit.ly/Astronomietag_Juwelen_am_Himmelszelt).