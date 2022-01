Einbruch in Ilsfeld-Auenstein: Kinder schlossen sich ein

Ilsfeld-Auenstein. Kinder brachten sich bei einem Einbruch in ein Wohnhaus in Ilsfeld-Auenstein im Landkreis Heilbronn in Sicherheit, indem sie sich in ein Zimmer einschlossen und ihre Eltern benachrichtigten.

Der Täter ist gegen 9 Uhr gewaltsam in das Haus in der Schulstraße eingebrochen. Die anwesenden Kinder schlossen sich daraufhin in einem Zimmer ein und riefen ihre Eltern an, die sich sofort zu dem Wohnhaus begaben. Als sie das Gebäude betraten, flüchtete der Einbrecher über den Garten. Der Vater verfolgte den Täter über den Altenbergweg, bis dieser in der Schulstraße in einen schwarzen SUV einstieg und wegfuhr. Daraufhin stieg der Vater ebenfalls in ein Auto und fuhr dem Einbrecher hinterher, bis er ihn nach kurzer Zeit aus den Augen verlor. Der Mann wurde wie folgt beschrieben: circa 170 cm groß, sehr sportlich, schwarze, weite Kleidung, schwarze Mütze, graue Handschuhe.

Zeugen, die Angaben zu dem Einbruch in das Wohnhaus machen können, sollen sich an die Kriminalpolizei Heilbronn wenden, Telefon 07131/104-4444. pol