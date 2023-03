Ein Verletzter und hoher Schaden bei Unfall in Heilbronn

Heilbronn. Ein Verletzter und Sachschaden in Höhe von circa 24.000 Euro sind das Ergebnis eines Unfalls am Montagvormittag in Heilbronn. Dies teilte die Polizei am Dienstag mit. Ein 54-Jähriger befuhr mit seinem Lkw gegen 11 Uhr die Auffahrtsrampe zum Saarlandkreisel und wollte in diesen einfahren. Hierbei übersah er vermutlich die rote Ampel und stieß mit dem Mercedes eines 41-Jährigen zusammen, welcher aus Richtung Frankenbach kommend in Fahrtrichtung Heilbronn unterwegs war.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der Mercedes-Fahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Sein Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.