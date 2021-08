Drogenlabor in Kellerwohnung

Heilbronn. Ein 31-Jähriger war in Verdacht geraten, aus der

Kellerwohnung im Landkreis Heilbronn mit Amphetaminen zu handeln. Am 19. August

wurde ein im Vorfeld gegen den Tatverdächtigen erwirkter Durchsuchungsbeschluss

vollstreckt, so die Polizei heute in einer Pressemeldung. Dabei wurde schnell klar, dass in dem kleinen Zimmer, das der

31-Jährige auch bewohnte, Amphetamine hergestellt wurden. Verschiedene

Flüssigkeiten zur Herstellung von Amphetamin konnten ebenso sichergestellt

werden wie Behältnisse, Mixer und Vakuumiergegenstände sowie bereits

fertig hergestellte Betäubungsmittel, die zum Verkauf bereitlagen.

