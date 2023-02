Drogendealer in Heilbronn verhaftet

Heilbronn. Ein 23-Jähriger befindet sich bereits seit 7. Februar aufgrund des Verdachts des unerlaubten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in Haft. Dies teilte die Polizei Heilbronn am Montag mit.

Der Mann soll seit Mitte 2021 bis zumindest zum Frühjahr des vergangenen Jahres mit verschiedenen Betäubungsmitteln Handel getrieben haben. Während der umfangreichen Ermittlungen der Kriminalpolizei Heilbronn erhärtete sich der Tatverdacht gegen den 23-jährigen Mann. Er soll demnach rund 74 Kilogramm Marihuana und circa fünf Kilogramm Kokain erhalten und verkauft haben.

Bei Durchsuchungsmaßnahmen konnten Betäubungsmittel sowie weitere Beweismittel aufgefunden sowie der 23-Jährige festgenommen werden. Der vom Amtsgericht Heilbronn auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heilbronn erlassene Haftbefehl wurde am 7. Februar vollstreckt und bei der anschließenden Vorführung beim Amtsgericht Heilbronn in Vollzug gesetzt.

Der Tatverdächtige wurde anschließend in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.