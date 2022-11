Drei Schwerverletzte nach Unfall in Pfedelbach

Pfedelbach. Zu einem schweren Unfall, bei dem zwei Pkw kollidierten, kam es am Montagabend in Pfedelbach. Der 21-jährige Fahrer eines Opel war gegen 19 Uhr auf der Otto-Rettenmaier-Straße unterwegs. Als er in die Kreuzung der Öhringer Straße mit der Allmendstraße einfuhr, missachtete er wohl die Vorfahrt eines von rechts kommenden VW Touran, so die Polizei. Durch den Zusammenstoß drehten sich beide Autos um die eigene Achse und kamen jeweils in entgegengesetzter Richtung zum Stehen. Die beiden Insassen des Opel sowie der 50-jährige Fahrer des Touran wurden vorsorglich ins Krankenhaus gebracht. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 9000 Euro.

