Drei Festnahmen

Bad Friedrichshall. Drei Jugendliche wurden am Dienstag, 24. Mai, und am Freitag, 27. Mai, durch die Kriminalpolizei Heilbronn aufgrund des bestehenden Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts festgenommen, heißt es in einer gemeinsamen Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Heilbronn und des Polizeipräsidiums Heilbronn.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Am 2. Mai kam es demnach gegen 15.30 Uhr zu einer größeren Schlägerei in einer Schule in der Straße „Am Rathausplatz“ in Bad Friedrichshall. Hierbei soll ein 15-Jähriger von mehreren Personen am Boden liegend gegen den Kopf geschlagen und getreten worden sein. Dieser musste anschließend ärztlich behandelt werden. Durch eine beim Polizeipräsidium Heilbronn im Haus des Jugendrechts eingerichtete Ermittlungsgruppe zur Ermittlung der tatbeteiligten Personen konnten drei Haupttäter und weitere Beteiligte ermittelt werden. Am 24. Mai wurden insgesamt sieben Durchsuchungsbeschlüsse vollzogen. An diesem Tag sowie am Freitag, 27. Mai, konnten drei Tatverdächtige vorläufig festgenommen werden. Zwei der von der Staatsanwaltschaft beantragten Haftbefehle wurden durch das Amtsgericht Heilbronn in Vollzug gesetzt und die Jugendlichen in Justizvollzugsanstalten eingeliefert. Ein Haftbefehl wurde gegen Auflagen außer Vollzug gesetzt. Den weiteren Beteiligten wird die Begehung einer gefährlichen Körperverletzung vorgeworfen.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2