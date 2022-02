Die Welt zu Gast in Heilbronn

Heilbronn. In der ersten Juniwoche wird Heilbronn zum internationalen Zentrum der Wissenschaftskommunikation. Die „experimenta“ ist vom 2. bis 4. Juni Gastgeber der Ecsite-Tagung, einer der größten Konferenzen europäischer Science Center und Museen. Rund 1000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus aller Welt werden in einer eigens dafür aufgebauten Zeltstadt auf der Theresienwiese in der Stadt am Neckar erwartet, um aktuelle Fragestellungen zu erörtern, wie der Leiter des Science Center, Dr. Wolfgang Hansch, in der Jahrespressekonferenz am Dienstag bekannt gab.

Im Fokus stehen dabei die Themen Wissenschaftskommunikation in Zeiten von Fake News und Verschwörungstheorien, Inklusion und Chancengleichheit sowie die Herausforderungen durch die Klimakrise. Daneben legen die Verantwortlichen der „experimenta“ großen Wert auf die Begegnung mit Schülern, Eltern und Lehrern, denn durch die Crona-Pandemie bedingten Einschränkungen habe gerade dieser Personenkreis besonders gelitten, wie Hansch unterstrich.

84 174 Besucher

In seinem Rückblick auf 2021 war die „experimenta“ trotz Pandemie und der damit verbunden Schließtage ein beliebtes Ziel. Immerhin 84 174 Besucherinnen und Besucher wurden gezählt und die „MS experimenta“ trug als schwimmende Außenstelle mit 10 571 Gästen an Bord zu diesem Erfolg bei. Sie wird auch 2022 wieder vom 10. Juli bis 5. November in 17 süddeutsche Städte entlang von Main, Main-Donau-Kanal und Donau auf Tour gehen. Neuland betritt die „experimenta“ 2022 unter anderem mit der internationalen Ecsite-Tagung und der selbst konzipierten Sonderausstellung „Geschmackssachen“.

„Eine neue Erfahrung und eine echte Herausforderung war die digitale Ausrichtung des Bundeswettbewerbs Jugend forscht 2021. Ursprünglich als Präsenzveranstaltung in Heilbronn geplant, mussten wir viele Dinge vollkommen neu denken“, fasste Hansch die aufregenden Tage im Mai 2021 zusammen. Der Bundeswettbewerb „Jugend forscht“ wird 2024 nach Heilbronn zurückkehren. Dann ist die „experimenta“ wieder Ausrichter.

Sonderausstellungen

Mit den beiden Sonderausstellungen „Ozeane“ und „Darm mit Charme“ brachte die „experimenta“ im letzten Jahr internationales Flair nach Heilbronn. Die erstmals in Deutschland gezeigte Sonderausstellung „Ozeane“ aus dem American Museum of Natural History in New York lockte im Zeitraum 26. Juni bis 7. November 2021 trotz der stark eingeschränkten Zutrittsmöglichkeiten über 50 000 Besucherinnen und Besucher an.

Seit dem 4. Dezember 2021 läuft die auf dem gleichnamigen Bestseller von Giulia und Jill Enders basierende Sonderausstellung „Darm mit Charme“ aus Paris in Heilbronn. Auch sie ist zum ersten Mal in Deutschland zu sehen. Noch bis zum 1. Mai lädt die Sonderausstellung zu einem kuriosen Ausflug durch den menschlichen Körper ein.

Kinder und Jugendliche gehören zu den Hauptverlierern der Pandemie. Deshalb hat die „experimenta“ speziell für Kindertagesstätten und Schulen ein vielfältiges Programm aufgelegt. Neu ist das Format „Show to go“, das Theater und Wissenschaft verknüpft.

Damit Kinder und Jugendliche in der Corona-Pandemie Versäumtes schnell wiederaufarbeiten können, hat die Bundesregierung das Aktionsprogramm „Aufholen nach Corona“ gestartet. Über das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) werden Gelder für Förderangebote zur Verfügung gestellt, damit Schülerinnen und Schüler Lernlücken schließen können.

Als offiziell anerkannter außerschulischer Lernort und außerschulisches Forschungszentrum ist die „experimenta“ mit über 70 auf die Lehrpläne abgestimmten Laborkursen der ideale Ort, um auch im Rahmen des Aktionsprogramms ein passendes Format zu bieten. Mit neuen Schulpaketen verknüpft die „experimenta“ ihre vielfältigen Angebote.

Weil die Sternbeobachtung von gutem Wetter abhängig ist, bietet die Sternwarte ab sofort ein Schlechtwetterprogramm. Im Foyer des fünften Stocks ist seit kurzem ein rund 45 Kilogramm schweres Stück eines Meteoriten zu bewundern. Es stammt ursprünglich aus dem Asteroidengürtel zwischen Mars und Jupiter und ist nach dem Eintritt in die Erdatmosphäre aufgeschmolzen und in Argentinien auf die Erde gestürzt. Etwas auf die Ohren gibt es ab Frühjahr mit dem neuen Podcast „Fragwürdig – der Podcast mit Antworten“, mit dem die „experimenta“ aktuelle Forschung vorstellt. In den ersten drei Produktionen, die sich mit den Themen Darm, Dunkle Materie und Forschungsreisen in Polarregionen beschäftigen, kommen unter anderem die Autorin des Bestsellers „Darm mit Charme“, Giulia Enders, und der Polarforscher Arved Fuchs zu Wort.

Die sich weltweit verändernde Ingenieurskunst zeigt der Film „Dream Big“, der im Science Dome erstmals in deutscher Umsetzung zu sehen ist. Der Dokumentarfilm nimmt das Publikum mit auf eine Reise durch die größten Wunder der Technik.

In Zusammenspiel mit dem Landesverband für naturwissenschaftlich-technische Jugendbildung in Baden-Württemberg richtet die „experimenta“ auch dieses Jahr wieder den Landeswettbewerb Jugend forscht aus.

Die Finalrunde findet am 1. und 2. April als reine Digitalveranstaltung statt. Das Interesse an der 57. Wettbewerbsrunde von Jugend forscht ist groß: Trotz Pandemielage und vielerorts eingeschränkter Bedingungen in Schulen, Schülerforschungszentren und Ausbildungsbetrieben haben sich in Baden-Württemberg 1072 Kinder und Jugendliche mit insgesamt 573 Projekten angemeldet.