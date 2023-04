Brennender Pkw auf Parkplatz in Heilbronn

Heilbronn. Feuerwehr, Rettungsdienst und die Polizei rückten am Dienstagnachmittag zu einem Fahrzeugbrand in Heilbronn-Neckargartach aus. Gegen 13.50 Uhr meldeten Passanten einen lichterloh brennenden Pkw auf dem Parkplatz der Römerhalle in der Römerstraße. Direkt nach dem Eintreffen der Einsatzkräfte griffen die Flammen auf eine angrenzende Hecke über. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen.

Bei der Brandursache handelt es sich vermutlich um einen technischen Defekt im Bereich des Motorraums des Fahrzeugs. Der entstandene Sachschaden war noch nicht zu beziffern, so die Polizei.