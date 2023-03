Brand in Mehrfamilienhaus in Bretzfeld

Bretzfeld. Am späten Samstagnachmittag wurden gegen 17.10 Uhr starke Rauchentwicklung und Flammen aus einem Mehrfamilienhaus in Dimbach (Bretzfeld) in der Hölzener Straße gemeldet. Durch das rasche Eingreifen der Feuerwehr konnte der Wohnungsbrand unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Das Wohngebäude musste komplett geräumt werden. Vermutlich war ein defektes Elektrogerät brandursächlich, so die Polizei. Nach ersten Schätzungen entstand Sachschaden in Höhe von rund 80.000 Euro. Personen kamen nicht zu Schaden. Die Feuerwehr war mit über 60 Einsatzkräften und acht Fahrzeugen vor Ort. Darüber hinaus waren Notarzt und

Rettungsdienst sowie die Polizei im Einsatz. Das Polizeirevier Öhringen hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.