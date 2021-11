Brand in Mehrfamilienhaus

Kochendorf. In Bad Friedrichshall-Kochendorf kam es am Mittwochmorgen zu einem größeren Einsatz von Feuerwehr, Rettungskräften und Polizei. Bewohner hatten gegen 6 Uhr einen Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Oedheimer Straße gemeldet.

Die Feuerwehr konnte die Flammen, die im Keller des Gebäudes an einem Stromverteilerkasten ausgebrochen waren, schnell unter Kontrolle bringen. Die Straße war wegen der Löscharbeiten und Evakuierungsmaßnahmen teilweise vollgesperrt.

Bei acht der evakuierten Bewohnern bestand zwischenzeitlich der Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung, der sich aber nicht bestätigte. Niemand musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Bis auf eine Partei konnten alle Bewohner bereits wieder in ihre Wohnungen zurückkehren.

Der entstandene Schaden wird auf rund 100 000 Euro geschätzt. Brandursache war vermutlich ein technischer Defekt.

