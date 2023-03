Brand in Lagerhalle in Eppingen

Eppingen. Die genaue Schadenshöhe nach einem Brand in einer Lagerhalle in Eppingen am Montagmorgen kann noch nicht beziffert werden. Gegen 10.30 Uhr wurde der Polizei das Feuer in der Heilbronner Straße gemeldet. In der Halle befand sich ein Metallofen, welcher bis zu 1000 Grad heiß werden kann.

Durch die abstrahlende Hitze fingen vermutlich mehrere Kartonagen, welche ebenfalls in der Halle gelagert wurden, Feuer. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. Bei eigenständigen Löschversuchen wurden zwei Mitarbeiter der Firma leicht verletzt und mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.