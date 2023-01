BMW überschlägt sich bei Untergruppenbach

Untergruppenbach. Ein Verletzter und Sachschaden in Höhe von rund 7000 Euro sind das Ergebnis eines Unfalls am frühen Sonntagmorgen bei Untergruppenbach. Dies teilte die Polizei am Montag mit. Ein 23-jähriger befuhr gegen 2.15 Uhr mit seinem BMW die Landesstraße 1111 von Heilbronn kommend in Richtung Untergruppenbach, als er vermutlich aufgrund nicht angepasster

Geschwindigkeit bei winterglatter Fahrbahn ins Schleudern geriet und nach links von der Fahrbahn abkam. Hier landete der BMW zunächst im Graben und überschlug sich. Bei dem Unfall zog sich der ebenfalls 23-jährige Beifahrer leichte Verletzungen zu.