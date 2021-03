Böckingen. Bei einem Bauprojekt in Böckingen wurde ein Gegenstand gefunden, bei dem es sich um einen Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg handeln könnte. Denkbar und sogar wahrscheinlicher ist aber „harmloses“ Altmetall.

Der Kampfmittelbeseitigungsdienst wird am Freitag, 12. März, klären, worum es sich genau handelt. Sperrungen oder Räumungen sind für diese Untersuchung nicht erforderlich. Die umliegenden Schulen wurden jedoch vorsorglich gebeten, auf Präsenzunterricht zu verzichten. Die Kindergärten wurden ebenfalls vorsorglich über eine mögliche Räumung informiert.

Ob überhaupt weitere Maßnahmen zu treffen sind, entscheidet sich aber erst im Anschluss an die Untersuchung. Eine Gefahr für die Bevölkerung besteht nicht. Im unwahrscheinlichsten Fall – dem Fund eines Blindgängers mit Säurezünder – müsste das Gebiet im Umkreis von bis zu 400 Meter umgehend am Freitag geräumt und für den Verkehr gesperrt werden. Die Bevölkerung würde über Durchsagen, Radio und Internet sofort informiert. Ausweichquartiere werden in Turnhallen vorbereitet. Sollte es sich um einen Blindgänger mit normalem Zünder handeln, so würde die Entschärfung zu einem späteren Zeitpunkt vorgenommen, hieß es in einer Pressemitteilung der Stadt Heilbronn.