Widdern. Ein 28-Jähriger wurde am Samstagabend aufgrund einer gemeldeten Trunkenheitsfahrt durch eine Streife des Polizeireviers Neckarsulm bei Widdern kontrolliert. Der Mann war gegen 20.30 Uhr auf der Mergentheimer Straße zwischen Widdern und Jagsthausen mit seinem Audi A4 unterwegs, als er einer Verkehrskontrolle unterzogen wurde. Sein Fahrzeug fiel auf, da es offensichtlich aktuelle Unfallspuren aufwies und die Airbags auf der Beifahrerseite bereits ausgelöst hatten. Bei der Ansprache des Mannes rochen die Beamten Alkohol. Ein Test ergab mehr als zwei Promille. Der Aufforderung, seinen Führerschein auszuhändigen, konnte der 28-Jährige nicht nachkommen, da ihm dieser bereits in der Vergangenheit entzogen worden war.

Der Audi-Fahrer sollte dann zur Blutentnahme ins Krankenhaus gebracht werden, weshalb ihm die Beamten Handschellen anlegten und ihn in den Streifenwagen setzten. Während die Polizisten den unfallbeschädigten Pkw in eine Parkbucht schoben, randalierte der Festgenommene, indem er im Innern mit seinem Fuß gegen die Mittelkonsole und das Dach des Streifenwagens trat. Der Sachschaden ist noch unbekannt. Anschließend wurde die Blutentnahme durchgeführt und der Mann in Gewahrsam genommen. Wo die Unfallschäden am Audi entstanden sind, ist Bestandteil der Ermittlungen. Der Mann muss nun mit mehreren Anzeigen rechnen.