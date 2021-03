Wenn Politiker anfangen, ein Volk in zwei Teile zu spalten – in Geimpfte und in nicht Geimpfte –, dann ist dies auch gleichzeitig die Düngergabe für das Heranreifen zum Aufstand oder sogar Bürgerkrieg. Ja, was man sät, wird man ernten.

Ein Rückblick auf vergangene Jahrhunderte beweist, welche Gefahren potenziell bestehen, wenn Menschen der Separation ausgesetzt wurden. Hätten die Dissonanzen, die durch Einführung eines Corona-Impfpasses sicherlich heranwachsen, eine toxische Wirkung auf das Leben aller im Volke? Denn man darf nicht davon ausgehen, dass von den drei Millionen Impfkritikern innerhalb Deutschlands alle friedlich ihre täglichen Einschränkungen akzeptieren werden. Und wenn auch nur ein kleiner Teil von ihnen den „zivilen Ungehorsam“ mit intelligenten Maßnahmen durchführte, was wäre dann? Eine Flamme wird leicht zum Flächenbrand wenn genügend „Wind“ die Flammen weiterträgt.

Wer sich impfen lassen möchte, bitte schön! Und wer nicht, danke schön! Beides ist zu respektieren. Aber bitte keine Ausgrenzung derer, die die Impfung verweigern.