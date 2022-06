Biene verursachte wohl Unfall

Bad Wimpfen. Vermutlich eine Biene sorgte am Mittwochmorgen für einen Unfall in Bad Wimpfen, bei dem eine Frau schwer verletzt wurde.

Die Fahrerin eines Skoda befuhr gegen 7.30 Uhr die L 1100 in Richtung der B 27. Während der Fahrt soll die Biene durch das geöffnete Fahrerfenster ins Innere des Autos gelangt sein. Hierdurch erschrak die 31-jährige Pkw-Lenkerin so sehr, dass sie auf die Gegenspur fuhr. Dort kollidierte der Skoda mit einer entgegenkommenden 61 Jahre alten Quad-Lenkerin und anschließend mit einem hinter dem Skoda fahrenden Sharan. Die 61-Jährige kam mit schweren und die Skoda-Lenkerin mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus. Der Sharan-Fahrer blieb unverletzt. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden von rund 48 000 Euro und diese mussten allesamt abgeschleppt werden.