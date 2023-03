Betrunkener Unfallfahrer versucht bei Widdern zu fliehen

Widdern. Nachdem ein betrunkener Autofahrer am Sonntag einen Verkehrsunfall auf einer Rastanlage der Autobahn 81 verursachte, fuhr er laut Polizei davon. Gegen 21.30 Uhr befuhr der 54-Jährige mit seinem VW Passat die Rastanlage "Jagsttal West" und prallte dabei gegen einen ordnungsgemäß geparkten Sattelzug. Der 52-jährige Lasterfahrer wachte durch die Erschütterung des Unfalls auf, stieg aus seinem Fahrzeug und sprach den VW-Fahrer an. Der Betrunkene versuchte mit seinem Auto zu fliehen. Dies verhinderte der 52-Jährige zunächst, konnte den Autofahrer schlussendlich aber nicht aufhalten, da der Betrunkene aggressiv wurde und den Lasterfahrer körperlich angriff. Die alarmierten Polizeibeamten konnten den Mann mit seinem VW unweit von der Unfallstelle anhalten. Im Verlauf der Aufnahme des Verkehrsunfalls führten die Beamten einen Alkoholtest mit dem 54-Jährigen durch. Dieser zeigte einen Wert von knapp 2,9 Promille an. Anschließend ging es für den Unfallfahrer in Begleitung der Polizei zur Blutentnahme ins Krankenhaus. Zudem wurde festgestellt, dass der Mann nicht im Besitz einer Pkw-Fahrerlaubnis ist. Der betrunkene Autofahrer muss nun mit einer Strafanzeige rechnen. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von circa 2500 Euro.

