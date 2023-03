Betrüger erbeuten in Heilbronn fünfstelligen Eurobetrag

Heilbronn. An eine unbekannte Frau übergab ein Ehepaar am Mittwochnachmittag einen fünfstelligen Eurobetrag in Heilbronn. Zuvor hatten Betrüger den beiden am Telefon mitgeteilt, dass ihre Tochter einen tödlichen Autounfall verursacht habe und sie nun eine Kaution hinterlegen müssten. Ansonsten müsse ihr Kind in Untersuchungshaft bleiben.

Im weiteren Verlauf hob das Ehepaar den geforderten Betrag bei einer Bank ab und übergab das Geld gegen 16 Uhr an die Unbekannte in der Olgastraße. Zeugen, die zur Tatzeit verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sollen sich bei der Kriminalpolizei Heilbronn, Telefon 07131/1044444, melden.