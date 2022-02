Besitz und Verbreitung von Kinderpornografie: 14 Wohnungen durchsucht

Heilbronn. Insgesamt 14 Durchsuchungsbeschlüsse vollzogen Einsatzkräfte der Kriminal- und Schutzpolizei Heilbronn am Dienstagmorgen im Stadt- und Landkreis Heilbronn. Dies teilte die Polizei am Donnerstag mit.

Bei der großangelegten Aktion wurden die Wohnungen mehrerer Personen im Alter zwischen 19 und 50 Jahren, die in Verdacht stehen, kinderpornografische Inhalte besessen und/oder verbreitet zu haben, in Ellhofen, Obersulm, Lehrensteinsfeld, Neuenstadt und Heilbronn durchsucht. Die Tatverdächtigen sollen untereinander via WhatsApp kinderpornografisches Material verbreitet und dieses teilweise kommentiert haben.

Mehr zum Thema Link Alle Meldungen im Newsticker Odenwald-Tauber Mehr erfahren