Main-Tauber-Kreis. „Soziale Berufe haben Zukunft“, sagt Elisabeth Giesen, Leiterin der Agentur für Arbeit Schwäbisch Hall-Tauberbischofsheim.

Der Bedarf an Fachkräften sei im Gesundheitswesen ungebrochen hoch; die Pandemie habe deutlich die enorme gesellschaftliche Bedeutung dieser Berufe gezeigt. Aus diesem Grund veranstaltet die Agentur für Arbeit eine digitale Messe für Menschen, die an einer Ausbildung im Gesundheitswesen interessiert sind. Wer von der Arbeit mit Menschen fasziniert ist, gerne für andere da ist, vielfältige Aufgaben mit Abwechslung und Verantwortung sucht, ist in den Gesundheitsberufen richtig. Mehr als 20 verschiedene Berufe stehen zur Auswahl mit unterschiedlichsten Schwerpunkten und Entwicklungsmöglichkeiten. Von technischen Berufen wie dem Operationstechnischen Assistenten über die Pflegefachkräfte in Heimen und Kliniken bis hin zur Hebamme und dem Physiotherapeuten reicht das Spektrum der Gesundheitsberufe. Die digitale Messe findet am 22. Juni von 15 bis 18 Uhr statt. Weitere Infos gibt es unter: https://www.webmessen.de/messen/ausbildungsmesse-ba-22-06-2021

Die Berufsberater der Agentur für Arbeit Schwäbisch Hall-Tauberbischofsheim sind per E-Mail tauberbischofsheim.U25@arbeitsagentur.de oder unter Telefon 0800 4 5555 00 oder 0791 9758 444 erreichbar, auch zur Vereinbarung einer Videoberatung.