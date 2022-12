Autofahrerin in Heilbronn hat über 3,4 Promille

Heilbronn. Die Alkoholisierung einer VW-Lenkerin war wahrscheinlich der Grund für einen Unfall in der Karlsruher Straße in Heilbronn am Dienstagabend. Eine 52-Jährige VW-Fahrerin befuhr gegen 20.15 Uhr zunächst in Schlangenlinie die Weststraße. Als sie nach links in die Karlsruher Straße abbog, kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Nach dem Zusammenstoß setzte die Frau ihre Fahrt noch einige Meter fort und kam schlussendlich an der Kreuzung mit der Olgastraße zum Stehen. Ein hinter dem VW fahrender 60-Jähriger hielt ebenfalls an, ging zum Unfallwagen, zog den Schlüssel aus dem Zündschloss und verständigte die Polizei. Die hinzugerufenen Beamten führten mit der 52-Jährigen einen Alkoholtest durch. Dieser zeigte einen Wert von über 3,4 Promille. Daher musste die Frau die Polizisten in ein Krankenhaus begleiten und dort eine Blutprobe abgeben. Verletzt wurde die VW-Fahrerin nicht. Der durch den Unfall entstandenen Sachschaden beläuft sich auf rund 6000 Euro. Der Führerschein der Frau wurde durch die Beamten

einbehalten.