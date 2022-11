Autofahrer in Öhringen hat knapp zwei Promille

Öhringen. Ein 33-jähriger Audi-Fahrer wurde am Freitagabend bei einem Unfall bei Öhringen leicht verletzt. Dies teilte die Polizei Heilbronn am Montag mit. Der Mann befuhr gegen 22 Uhr die Landesstraße 1049 in Richtung Öhringen, als er vermutlich aufgrund seiner Alkoholisierung nach rechts von der Fahrbahn abkam. Sein Fahrzeug kollidierte mit einem Verkehrsschild, einem Pfosten und anschließend mit dem Betonfundament einer Brücke. Hierdurch entstand Sachschaden in unbekannter Höhe. Ein Alkoholtest bei dem 33-Järhigen ergab knapp zwei Promille, weshalb er zur Blutentnahme und Untersuchung ins Krankenhaus gebracht wurde. Den Führerschein des Mannes beschlagnahmte die Polizei. Er muss nun mit einer Anzeige rechnen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1