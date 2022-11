Autofahrer in Forchtenberg hat 1,2 Promille

Forchtenberg. Nach einer Polizeikontrolle am Montagabend in Forchtenberg hat ein 57-Jähriger seinen Führerschein abgeben müssen. Der Mann fuhr gegen 22.45 Uhr auf der Landesstraße von Orendelsall in Richtung Forchtenberg, als er von einer Streife beobachtet und anschließend in Forchtenberg kontrolliert wurde. Hierbei gab der Mann spontan an, "ein oder zwei Bierchen" getrunken zu haben. Da die Beamten Alkoholgeruch wahrnahmen, wurde ein Alkoholtest durchgeführt. Dieser ergab einen Wert von rund 1,2 Promille. Der 57-Jährige musste daraufhin zur Blutentnahme ins Krankenhaus. Sein Führerschein wurde sichergestellt.

