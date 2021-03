Schöntal. Nach einem Unfall am Donnerstagnachmittag auf der Autobahn 81 mussten zwei Fahrspuren in Richtung Würzburg gesperrt werden. Gegen 15 Uhr war ein Lkw-Fahrer zwischen den Anschlussstellen Möckmühl und Osterburken zum Überholen eines anderen Lkws auf die linke Spur ausgeschert. Ein herannahender Audi-Fahrer wich daraufhin mit seinem Auto nach links aus und prallte gegen die Mittelleitplanke. Er wurde leicht verletzt. Der Sachschaden konnte noch nicht beziffert werden. Während der Unfallaufnahme und der Bergung des Pkw waren beide Fahrspuren gesperrt. Der Verkehr wurde über den Standstreifen an der Unfallstelle vorbeigeleitet.