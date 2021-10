Auto mit Schlägen beschädigt

Mundelsheim. Mit Händen und Füßen verursachte der Fahrer eines schwarzen Mercedes am Dienstagmorgen Schaden in Höhe von rund 4000 Euro an einem Skoda.

Der Fahrer des Skodas war kurz nach 5 Uhr auf der Autobahn 81 von Stuttgart in Richtung Würzburg unterwegs, als er einen auf der mittleren Spur fahrenden Mercedes AMG überholen wollte. Dazu wechselte der 29 Jahre alte Fahrer des Skodas auf die linke Spur und beschleunigte sein Fahrzeug. Der Mercedes-Fahrer wollte dies wohl nicht zulassen und beschleunigte ebenfalls.

Skoda ausgebremst

Der Skoda-Fahrer brach nach zwei gescheiterten Anläufen den Überholversuch ab und ließ sich zurückfallen. Daraufhin ordnete sich der Fahrer des Mercedes vor dem Skoda ein und bremste ihn mehrfach aus.

Als der Mercedes mit Dresdner Kennzeichen schließlich an der Raststätte Wunnenstein abfuhr, folgte der 29-Jährige ihm, um den Fahrer zu Rede zu stellen.

Noch bevor der Skoda-Fahrer sein Auto verlassen konnte, stieg der unbekannte Fahrer des Mercedes aus, rannte auf den Wagen seines Kontrahenten zu und versuchte die Türen zu öffnen.

Da der Mann nicht ins Fahrzeuginnere gelangte, wirkte er stattdessen mit Tritten und Schlägen auf das Auto ein.

Anschließend und fuhr er davon. Dabei gefährdete der Mercedes-Lenker einen bislang unbekannten Lkw-Fahrer, der abrupt abbremsen musste, um einen Zusammenstoß mit dem AMG zu verhindern.